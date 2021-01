Données combinées

Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les Données du compte et les Cookies avec des données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des médias numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, adresse IP, cookies, informations sur les appareils, communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, informations détaillées de géolocalisation et les sites Web que vous visitez.

Nous utilisons vos données combinées pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et l'accessibilité de l'Application, des Dispositifs et des Services, et pour développer de nouveaux produits et services. Par conséquent, nous considérons que le traitement de vos données combinées est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Philips en vertu de l'article 6.1. (f) du règlement (UE) 2016/679. Avant de traiter des Données sensibles aux fins mentionnées dans cette section, nous vous informons et vous demandons votre consentement explicite, conformément à l'article 9.2.a. du règlement (UE) 2016/679. Nous pouvons agréger vos données combinées, en retirant les données personnelles individuelles, afin de créer des publications, des présentations, des rapports ou d’autres communications (marketing), que nous utilisons à des fins internes et externes.

Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Nous pouvons analyser vos données combinées afin d’adapter les communications selon vos préférences et votre comportement et de vous offrir une expérience personnalisée pertinente. Nous demandons votre consentement avant de vous envoyer toute communication promotionnelle.