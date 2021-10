14.1. Le fait que Philips Canada omette ou que vous omettiez de faire respecter une condition du contrat ne constitue pas une renonciation à cette condition. Une telle omission n’a aucune incidence sur le droit de faire respecter la condition ultérieurement.



14.2. L’invalidité ou le caractère non exécutoire d’une disposition du contrat ne compromet aucunement la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.



14.3. Sous réserve des conditions d’utilisation régissant votre utilisation du Site Web, les présentes Conditions constituent l’entente intégrale intervenue entre vous et Philips Canada relativement à tout achat effectué sur le Site Web et remplacent toutes les conventions, ententes et déclarations antérieures s’y rapportant. Vous ne pouvez céder les présentes Conditions à un tiers sans le consentement écrit préalable de Philips Canada. Les présentes Conditions (i) vous lient et lient vos héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession et autres représentants légaux et s’appliquent à votre profit et au profit de ces personnes, et (ii) lient Philips Canada, ses successeurs et ses ayants droit et s’appliquent à leur profit. En cas d’incompatibilité entre les conditions d’utilisation et les présentes Conditions, les dispositions formulées dans les présentes Conditions auront préséance.