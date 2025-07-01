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De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?

Les biberons Philips Avent sont fabriqués à partir de matériaux 100 % sans BPA. Les biberons sont en polypropylène, en polyéthersulfone ou en polyphénylsulfone.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCD306/11 , SCD308/02 , SCD307/03 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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