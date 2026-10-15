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Comment arrêter d'utiliser les sucettes Philips Avent

À mesure que votre bébé grandit, il n'aura plus besoin de sa sucette tout le temps mais seulement à certains moments de la journée. Découvrez quand et comment arrêter d'utiliser la sucette Philips Avent.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03, SCF087/29, SCF087/30. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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