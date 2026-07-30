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Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?

Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur fourni avec votre brosse à dents Philips Sonicare. Certains modèles de chargeurs sont également interchangeables. Consultez ci-dessous les différents types de chargeurs adaptés à votre brosse à dents Philips Sonicare.

Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7410/10 , HX9630/15 , HX6781/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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