Assistance Philips Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

L'autonomie de la batterie de votre brosse à dents Philips Sonicare dépend de la fréquence et de la durée de brossage. Sur la base d'une séance de brossage de deux minutes deux fois par jour, la batterie dure au moins deux à trois semaines avec une charge complète. Si vous rencontrez des problèmes avec la batterie de votre brosse à dents, cliquez sur ce lien pour procéder à un échange sous garantie.