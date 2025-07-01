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Les recommandations concernant l'âge de Philips Avent sont-elles importantes ?

Oui, la taille, la dureté et la forme des tétines et des collerettes des sucettes varient. Les recommandations concernant l'âge tiennent compte de la taille et de la dureté des tétines et de leur collerette.

Si une sucette (y compris sa collerette) est coincée dans la bouche du bébé, ne paniquez pas. Elle ne peut pas être avalée et est conçue pour faire face à un tel événement. Retirez-la de la bouche avec soin, aussi doucement que possible.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF091/45 , SCF349/53 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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