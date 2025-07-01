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Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent

Vérifiez manuellement votre sucette Philips Avent avant chaque utilisation. Utilisez cette vidéo d'instructions pour savoir comment effectuer un contrôle de sécurité sur votre sucette Philips Avent. Les mêmes instructions s'appliquent à la sucette apaisante Philips Avent.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF091/45 , SCF091/41 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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