Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent

Garantie de 2 ans
Vérifiez manuellement votre sucette Philips Avent avant chaque utilisation. Utilisez cette vidéo d'instructions pour savoir comment effectuer un contrôle de sécurité sur votre sucette Philips Avent. Les mêmes instructions s'appliquent à la sucette apaisante Philips Avent.
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