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Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?

Les numéros de modèle et de série figurent sur l'étiquette ou les étiquettes collées sous votre Airfryer Philips. Pour plus d'informations et d'exemples, lisez notre article ci-dessous. 
Remarque : Veillez à ce que le panier et/ou la cuve ne tombent pas lorsque vous retournez l'appareil. 

sous la base

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA341/00 , NA331/00 , NA330/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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