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Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?

Vous pouvez préparer toutes sortes de frites surgelées dans votre Airfryer Philips, dont des frites au four, des frites pour friteuse ou des frites spéciales friteuse saine. Les réglages et conseils de cuisson des frites sont indiqués dans l'application HomeID (www.home.id/app) et votre manuel d'utilisation.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA330/00 , NA331/00 , NA341/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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