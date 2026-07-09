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Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?

Nous vous déconseillons d'enrouler le cordon d'alimentation autour de votre brosse coiffante Philips, car cela pourrait endommager le cordon. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre brosse coiffante, attendez qu'elle refroidisse et enroulez le cordon d'alimentation séparément comme indiqué sur l'image ci-dessous.

Philips Hair Styler cord

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8260/00 , HP8339/00 , HP4666/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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