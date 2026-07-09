Garantie de 2 ans
Si vous avez un doute quant aux effets du bouclage ou du lissage de vos cheveux avec votre brosse coiffante Philips, veuillez lire nos conseils ci-dessous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8339/00 , HP4666/15 .
Puis-je utiliser les lisseurs/boucleurs Philips sur des cheveux mouillés ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
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