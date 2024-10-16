Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?

Garantie de 2 ans
Il n'est pas nécessaire de préchauffer votre Philips Airfryer. Vous pouvez placer les ingrédients dans le panier immédiatement, sans préchauffage.
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