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Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?

Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.  

  • La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare. 

  • Nos anciens modèles Essence sont dotés d'une tête de brosse vissable plus grande.
     

  • Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6602/11, HX6602/12, HX6502/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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