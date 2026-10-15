Garantie de 2 ans
Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.
La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare.
Nos anciens modèles Essence sont dotés d'une tête de brosse vissable plus grande.
Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6602/11, HX6602/12, HX6502/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Qu'advient-il des données de l'application Philips Sonicare for Kids si je change d'appareil ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Comment restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare ?
Comment nettoyer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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