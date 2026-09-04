ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?

Découvrez en quoi les sucettes ultra start, ultra-douce, ultra air et Soothie Philips Avent sont différentes de nos sucettes classiques.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF091/45 , SCF087/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien