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Comment stériliser ma sucette Philips Avent ?

Vous pouvez stériliser une sucette Avent en dans de l'eau bouillante ou au micro-ondes. Voyez plus bas comment faire.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/03 , SCF376/28 , SCF091/41 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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