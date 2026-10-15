Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Garantie de 2 ans
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Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
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Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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