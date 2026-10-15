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Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les symboles présents sur votre brosse à dents électrique Philips Sonicare donnent des indications sur les réglages et l'état de votre brosse à dents.

1.  Réglage d'intensité

2.  SenseIQ (pour la Prestige 9900 uniquement)

3.  Rappel de remplacement de la tête de brosse

4.  Voyant de batterie

 

Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9923/41, HX9923/21, HX9923/11. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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