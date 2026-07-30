Assistance Philips Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

Enregistrez votre produit via Philips.com Connectez-vous à votre compte MyPhilips ou créez un nouveau compte. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer votre produit » (Register your product) et suivez les instructions. Enregistrez votre produit via l'application Philips Sonicare Connectez-vous à votre compte MyPhilips dans l'application. Connectez votre brosse à dents à l'application via Bluetooth®. Une fois fait, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez « Mes produits » (My Products) dans le menu. Cliquez sur « Enregistrer mon produit » (Register my product) et suivez les instructions.