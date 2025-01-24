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Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?

Le numéro de série/modèle de votre épilateur, rasoir féminin ou tondeuse Philips figure au dos du manche de l'appareil. Il figure également à l'intérieur du compartiment des piles sur les produits fonctionnant avec des piles AA remplaçables.

Le numéro de modèle est souvent nécessaire lors de l'enregistrement de votre produit ou lorsque vous recherchez des informations sur votre modèle. Il commence par les lettres BRE, BRL ou BRR suivies de trois chiffres ou des lettres HP suivies de quatre chiffres.

Le numéro de série est inscrit sous le numéro de modèle. Utilisé pour identifier la date de production de votre produit, il se présente sous le format AASS.

 

Numéro de série/modèle des produits Philips Satinelle

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00, BRE717/00, BRE738/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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