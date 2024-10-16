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Comment ôter le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?

Pour ôter le panier de la cuve de votre Airfryer Philips, procédez comme suit :

  1. Faites glisser le couvercle transparent pour accéder au bouton de déverrouillage.
  2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez simultanément le panier de l'Airfryer Philips. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA330/00, NA341/00, NA331/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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