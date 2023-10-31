Garantie de 2 ans
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9990/31, HX9990/11, HX9990/13. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Quelles fonctionnalités puis-je activer ou désactiver à partir du manche de la brosse à dents ?
Comment activer la fonction Informations sur les mouvements sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment changer de mode de brossage sur l'application Philips Sonicare ?
Comment fonctionne le BrushPacer sur ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige ?
Puis-je utiliser la brosse Philips Sonicare Prestige 9900 en cas d'appareil ou de modifications dentaires ?
Comment connecter ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 à l'application Philips Sonicare ?
Comment activer et désactiver la fonction Intensité adaptative ?
Comment la Philips Sonicare 9900 Prestige fonctionne-t-elle avec l'application ?
Comment fonctionne Informations sur les mouvements ?
Comment l'Intensité adaptative fonctionne-t-elle ?
Comment charger le manche de ma Philips Sonicare Prestige 9900 sur la base de charge ?
Comment savoir quand remplacer la tête de brosse ?
Comment charger le manche avec le coffret de voyage ?
Combien de boutons compte la Philips Sonicare Prestige 9900 ?
Comment mettre au rebut la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 en toute sécurité ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Me faut-il un appareil Alexa pour commander des têtes de brosse de rechange pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment se réapprovisionner en têtes de brosse Philips Sonicare de rechange avec Alexa ?
Comment désactiver le service de réapprovisionnement en têtes de brosse Philips Sonicare ?
Peut-on synchroniser l'application Philips Sonicare avec l'application Santé Apple ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Quels sont les appareils compatibles avec l'application Philips Sonicare / Philips Sonicare for Kids ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sous la douche ?
Comment fonctionnent les indications du capteur de pression sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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