ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Comment mettre au rebut la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 en toute sécurité ?

La batterie rechargeable de votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 n'est pas remplaçable. Si vous mettez votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 au rebut, un professionnel qualifié peut retirer la batterie pour la recycler. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas essayer de retirer la batterie vous-même chez vous. 

Vous trouverez ici des instructions à l'attention de professionnels qualifiés pour retirer la batterie intégrée en toute sécurité.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9990/31, HX9990/11, HX9990/13. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien