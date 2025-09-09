Garantie de 2 ans
Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure la pression appliquée pendant le brossage afin de protéger vos gencives et vos dents. Si vous exercez une pression trop importante, le manche modifie ses vibrations.
Vous serez averti lorsque vous exercez une pression trop importante. Selon le modèle de votre brosse à dents, il peut s'agir d'un ou plusieurs des signaux suivants :
Ces signaux s'arrêtent lorsque vous réduisez la pression.
Si votre brosse à dents ne réagit pas lorsque vous exercez une pression, regardez si la fonction capteur de pression est activée. Vous pouvez généralement activer cette fonction en plaçant la brosse à dents sur le chargeur et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 7 secondes maximum. Vous devriez entendre une série de bips et voir un voyant s'allumer en bas du manche.
Reportez-vous à votre mode d'emploi pour voir si votre modèle spécifique inclut la fonctionnalité du capteur de pression et connaître les étapes exactes de son activation ou de sa désactivation.
Si le capteur de pression s'active même lorsque vous n'exercez aucune pression, essayez de charger votre brosse à dents pendant au moins 10 secondes.
Si le problème persiste, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3792/22 , HX3792/21 , HX9923/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Comment fonctionnent les indications du capteur de pression sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sous la douche ?
Comment utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Vous recherchez autre chose?
Découvrez toutes les options du soutien Philips