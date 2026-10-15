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Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Vous pouvez modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare sur le manche ou via l'application. Découvrez ci-dessous les différentes façons de modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare.  

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7403/04, HX7407/02, HX7402/02. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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