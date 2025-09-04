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Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?

Les épilateurs et rasoirs féminins Philips peuvent être utilisés sur peau sèche ou humide pour éliminer les poils, notamment sur les jambes, les bras, les aisselles et le maillot. Les informations ci-dessous décrivent les avantages de chaque méthode et donnent des conseils d'utilisation.  

Remarque : L'épilation ne convient pas aux zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres). Pour les zones intimes, pensez à toujours fixer le sabot sur la tondeuse ou le rasoir.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL127/00, BRL159/00, BRL137/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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