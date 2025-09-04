Assistance Philips Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?

Les épilateurs et rasoirs féminins Philips peuvent être utilisés sur peau sèche ou humide pour éliminer les poils, notamment sur les jambes, les bras, les aisselles et le maillot. Les informations ci-dessous décrivent les avantages de chaque méthode et donnent des conseils d'utilisation.

Remarque : L'épilation ne convient pas aux zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres). Pour les zones intimes, pensez à toujours fixer le sabot sur la tondeuse ou le rasoir.



Avant de commencer Les appareils étanches offrent un confort optimal sous la douche ou en dehors de la douche. Comme ces produits résistent à l'eau, ils peuvent être utilisés sous l'eau et rincés.

Il est important de vérifier que la tête de l'appareil n'est pas sale, endommagée ou usée. Une tête d'appareil défectueuse entraîne une baisse des performances du produit. Si elle est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

Utilisez l'appareil sur une peau propre. Nous vous conseillons d'exfolier votre peau un jour ou deux avant l'épilation ou le rasage. Cela permet d'éliminer les peaux mortes autour des follicules pileux, de faciliter l'élimination des poils et de réduire le risque de poils incarnés.

Utilisation sur peau sèche Nous recommandons d'utiliser la plupart des produits sur peau sèche, car les poils humides ont tendance à adhérer davantage à la peau.

Une utilisation sur peau sèche peut également être pratique pour une séance impromptue ou en déplacement. Assurez-vous que votre peau est propre et complètement sèche avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation sur peau humide Pour une sensation de confort et des mouvements fluides, vous pouvez utiliser l'appareil sur peau humide. En cas d'utilisation sur peau humide, rincez régulièrement la tête pour éliminer les poils et vous assurer qu'elle continue à glisser sans à-coups sur votre peau. Veillez à entièrement mouiller votre peau à l'eau. Sachez que les poils mouillés ont tendance à adhérer davantage à la peau. Les performances sont donc généralement meilleures sur peau sèche. Tapotez délicatement votre peau avec une serviette pour la sécher après une séance. Conseils généraux Pour un résultat impeccable, taillez les poils longs avant le rasage ou l'épilation.

Il est important de vérifier que la tête de rasage ou d'épilation n'est pas sale, endommagée ou usée. Si elle est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

Nettoyez votre peau avant de commencer votre séance.

Nous vous conseillons d'exfolier votre peau un jour ou deux avant l'épilation afin d'éliminer les peaux mortes autour de vos follicules pileux et de faciliter l'élimination des poils.

Essayez d'éviter de sur-épiler une zone. Ne passez pas trop de fois au même endroit.

Après l'épilation ou le rasage dans le bain ou sous la douche, tapotez délicatement votre peau avec une serviette pour la sécher. Vous aurez moins d'irritations qu'en la frottant.

Appliquez ensuite sur votre peau un lait ou une crème hydratante à l'aloe vera (sans alcool), pour ses propriétés rafraîchissantes et apaisantes.

Épilez-vous le soir pour permettre à votre peau de se reposer pendant la nuit et pour avoir des jambes douces le lendemain.