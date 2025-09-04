Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?

Garantie de 2 ans
Votre rasoir féminin Philips nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et affecter ses performances. Nettoyez-le bien et rincez soigneusement les poils ou les débris après chaque utilisation. Protégez la grille par un capot ou un sabot pendant le rangement.
Les outils de nettoyage tels que les brosses, les serviettes ou autres, ou les produits chimiques liquides peuvent entraîner une usure visible prématurément.
Ne tapotez pas la grille sur une surface dure telle que le lavabo pour la nettoyer ou la sécher. Cela pourrait endommager l'appareil.
Pour le nettoyage, procédez comme suit :
Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le nettoyage et l'entretien de votre rasoir féminin.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL159/00, BRL127/00, BRL137/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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