Assistance Philips Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?

Votre rasoir féminin Philips nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et affecter ses performances. Nettoyez-le bien et rincez soigneusement les poils ou les débris après chaque utilisation. Protégez la grille par un capot ou un sabot pendant le rangement.



Les outils de nettoyage tels que les brosses, les serviettes ou autres, ou les produits chimiques liquides peuvent entraîner une usure visible prématurément.



Ne tapotez pas la grille sur une surface dure telle que le lavabo pour la nettoyer ou la sécher. Cela pourrait endommager l'appareil.



Pour le nettoyage, procédez comme suit :

Après chaque utilisation, soufflez sur la grille pour faire partir les poils accumulés.

Retirez la grille et la lame, enlevez les poils accumulés dans la tête, puis rincez-la.

Si la tête de rasage doit être nettoyée plus soigneusement, préparez un petit bain d'eau savonneuse. Remontez la tête de rasage et fixez-la sur le manche, puis faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes tout en maintenant la tête de rasage dans l'eau, puis rincez-la soigneusement à l'eau.

Laissez sécher à l'air libre.

Rangez votre produit en toute sécurité et protégez la grille de la pression extérieure ou des chocs en fixant un capot ou un sabot.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le nettoyage et l'entretien de votre rasoir féminin.