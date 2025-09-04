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Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir féminin Philips ?

Vous pouvez utiliser la grille de rasage de votre rasoir féminin Philips pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot (avec sabot) par exemple.

Avant de commencer :

  • Avant chaque utilisation, vérifiez que la grille de rasage n'est pas endommagée et remplacez-la lorsqu'elle est usée ou endommagée.
  • Assurez-vous que l'appareil est propre.
  • Utilisez toujours le sabot lorsque vous utilisez votre rasoir féminin à proximité des zones intimes (l'extérieur et l'intérieur des grandes lèvres).
  • Utilisez votre rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche, ou sur une peau propre et sèche.
  • Pour des résultats optimaux, exfoliez-vous la peau quelques jours avant de vous raser.


Astuce : les principes présentés dans les vidéos ci-dessous s'appliquent à tous les modèles de rasoirs féminins, y compris ceux qui diffèrent des modèles illustrés. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL159/00, BRL127/00, BRL137/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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