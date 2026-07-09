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Que signifient les lumières sur mon Philips OneBlade ?

L'anneau lumineux sur le manche de votre OneBlade peut s'allumer dans différentes couleurs. Vous trouverez ci-dessous la signification de ces couleurs et les mesures à prendre.

Veuillez noter que la première fois que vous allumez votre appareil, l'ensemble des couleurs disponibles s'allumeront les unes après les autres pour vous accueillir dans l'univers OneBlade !

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP6542/15 , QP4631/65 .

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