Comment nettoyer la machine à pâtes Philips ?

Les accessoires de la machine à pâtes et toutes les pièces amovibles peuvent être nettoyés sous l'eau courante avec du liquide vaisselle. N'utilisez pas le côté abrasif de l'éponge ou des détergents agressifs (avec des ingrédients abrasifs ou des liquides comme l'essence ou l'acétone), car ils endommageraient les surfaces.



De même, toutes les pièces, à l'exception de la façade de la série 7000 / collection Avance, passent au lave-vaisselle. Veillez à sélectionner un programme dont la température est inférieure à 60 °C (140 °F) et à retirer au préalable les gros résidus de pâte.



Conseils :

Laissez les résidus de pâte sécher à l'air libre avant de les nettoyer, en particulier pour les disques.

Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour retirer les résidus de pâte du disque avant de le nettoyer sous le robinet ou au lave-vaisselle.