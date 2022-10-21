Assistance Philips Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques et la nouvelle tétine Natural Response ?

Avec une tétine Natural d'origine, une tétine anti-coliques ou un biberon traditionnel, le lait s'écoule habituellement sans nécessiter d'effort. Par conséquent, un débit de tétine plus élevé est recommandé lors du passage à la nouvelle tétine Natural Response.



Laissez votre bébé se familiariser avec la nouvelle tétine. Observez les signaux qu'envoie votre bébé pour savoir si vous devez changer de tétine. Le tableau ci-dessous présente des recommandations quant au choix de débit avec une tétine Natural Response lorsque vous débutez. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur les signaux du bébé lorsqu'il tète.



Tableau de transition suggérée

Réduction des coliques Natural 2.0 Natural 3.0 0 2 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 5 Liquides épaissis Liquides épaissis Liquides épaissis Débit variable Liquides épaissis