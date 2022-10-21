ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques et la nouvelle tétine Natural Response ?

Avec une tétine Natural d'origine, une tétine anti-coliques ou un biberon traditionnel, le lait s'écoule habituellement sans nécessiter d'effort. Par conséquent, un débit de tétine plus élevé est recommandé lors du passage à la nouvelle tétine Natural Response.

Laissez votre bébé se familiariser avec la nouvelle tétine. Observez les signaux qu'envoie votre bébé pour savoir si vous devez changer de tétine. Le tableau ci-dessous présente des recommandations quant au choix de débit avec une tétine Natural Response lorsque vous débutez. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur les signaux du bébé lorsqu'il tète.
 

Tableau de transition suggérée
Réduction des coliquesNatural 2.0Natural 3.0
 02
113
224
335
445
 55
Liquides épaissisLiquides épaissisLiquides épaissis
Débit variable Liquides épaissis

 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY962/02, SCY964/02, SCY903/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien