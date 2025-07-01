Pourquoi mon bébé refuse-t-il la tétine Natural Response ?

Garantie de 2 ans
La tétine Natural Response a été créée de manière à se comporter davantage comme un sein afin que votre bébé puisse boire, avaler et respirer à son rythme naturel et selon sa façon de téter. Le lait ne s'écoule de la tétine que lorsque votre bébé tète activement. Les bébés habitués aux biberons à débit libre devront adapter leur façon de téter et auront besoin d'un certain temps pour s'habituer à la tétine Natural Response.
La plupart des bébés sont sensibles au changement. Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant qu'ils ne s'habituent à une nouvelle façon de téter. Présentez un nouveau biberon à votre bébé lorsqu'il est détendu et qu'il n'a pas faim. Si vous avez essayé plusieurs fois de donner le biberon à votre bébé sans succès, cela peut signifier qu'il a besoin d'une autre tétine avec un débit différent.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY913/04 , SCY943/12 , SCY900/04 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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