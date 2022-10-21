Assistance Philips Puis-je utiliser les tétines Natural Response avec les biberons Natural d'origine ?

Oui, notre nouvelle tétine Natural Response est compatible avec tous nos biberons Natural. Cependant, une fois que vous avez présenté la nouvelle tétine Natural Response à votre bébé, n'essayez pas d'alterner entre l'ancienne tétine Natural et la nouvelle. Le débit des tétines n'est pas le même et risque de perturber votre nouveau-né. Le changement de tétines peut perturber le rythme de tétée de votre bébé.



