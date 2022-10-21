Assistance Philips Comment différencier les tétines Natural Avent ?

Les tétines d'origine et les nouvelles tétines Natural Response Philips Avent sont conçues pour ressembler au sein. Toutefois, seules les nouvelles tétines Natural Response sont conçues pour l'imiter, en libérant du lait uniquement lorsque votre bébé tète.



La tétine Natural Response est disponible en 6 tailles. Examinez de plus près la tétine pour la différencier grâce aux caractéristiques suivantes :



• Le bout de la tétine est doté d'une fente en J au lieu d'un trou

• Le bout de la tétine ne présente pas de spirale

• Les tétines Natural d'origine comportent trois indicateurs de numéro de tétine sur les côtés, tandis que les nouvelles tétines n'en comportent qu'un



N'alternez pas entre les tétines Natural d'origine et les tétines Natural Response, car cela peut perturber votre bébé. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour choisir la tétine adaptée à votre nouveau-né.

