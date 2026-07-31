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Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?

Oui. Vous pouvez utiliser les tétines Natural Response Philips Avent avec des liquides épais comme avec du lait. Le lait infantile anti-régurgitation (AR), les laits aux céréales, les bouillies pour bébés, les mélanges lait/purée pour bébés et les soupes sont des liquides épais.

Comme les liquides épais coulent moins vite, vous aurez peut-être besoin d'un numéro de tétine plus élevé pour obtenir un débit qui convienne à votre bébé.

Vous pouvez utiliser la tétine Natural Response numéro 6 (« liquides épaissis »), spécialement conçue pour les liquides épais.

Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY913/04 , SCY900/04 , SCD838/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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