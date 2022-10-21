Comment assembler mon biberon Natural Response et ma tétine ?

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Comment la tétine Natural Response facilite-t-elle le passage du sein au biberon ?
Quels sont les avantages de la nouvelle tétine Natural Response ?
Puis-je utiliser les tétines Natural Response avec les biberons Natural d'origine ?
Puis-je toujours acheter des tétines Natural et anti-coliques d'origine ?
Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques et la nouvelle tétine Natural Response ?
En quoi la tétine Natural Response est-elle différente de la tétine Natural d'origine ?
Comment différencier les tétines Natural Avent ?
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Les tétines Natural Response sont-elles compatibles avec d'autres biberons Avent ?
Puis-je utiliser la tétine Natural Response sans la valve AirFree ?
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La tétine Natural Response est-elle compatible avec mon ancien biberon Natural ?
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Ce produit est-il recyclable ?
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Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?
Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques d'origine et la nouvelle tétine Natural Response ?
Quelle tétine Natural Response convient le mieux à mon bébé ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Quels sont les avantages de la tétine Natural Response ?
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