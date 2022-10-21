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Comment assembler mon biberon Natural Response et ma tétine ?

Assemblez votre biberon Natural Response en veillant à tirer la tétine jusqu'au bout de la bague d'étanchéité, comme illustré ci-dessous. Si vous n'assemblez pas correctement la tétine, le biberon risque de goutter et de fuir lors de son utilisation.
 

Assemblage d'une tétine Natural Response

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY962/02, SCY964/02, SCY903/03. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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