Assistance Philips Comment reconnaître une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips

Pour savoir comment obtenir une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips, regardez la vidéo ci-dessous.



Une consistance de pâte optimale est indiquée par la bannière verte « parfaite », tandis qu'une consistance de pâte signalée par une bannière rouge est « trop sèche » ou « trop collante/humide ».