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Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?

Pour trouver le modèle de votre fer vapeur Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée plus bas (ne concerne pas les centrales vapeur), consultez votre manuel d'utilisation ou la référence du modèle (par exemple, DST8050/26, GC4909/60) sous la semelle, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

référence modèle

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : DST3031/20.

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