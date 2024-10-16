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Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.

Si vous avez remarqué qu'une odeur de plastique émane de votre Airfryer Philips pendant la cuisson, lisez notre article ci-dessous pour savoir pourquoi et comment l'éliminer.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA341/00 , NA330/00 , NA331/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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