Garantie de 2 ans
Dans certains cas, il est possible de restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids.
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Comment restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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