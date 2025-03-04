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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Comment préparer mon biberon et ma tétine Philips Avent avant leur première utilisation ?
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Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Natural Philips Avent présente-t-il des trous ?
Puis-je utiliser les poignées d'apprentissage avec les biberons en verre Natural ?
Mon bébé peut-il manipuler le biberon en verre ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?
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Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication d'âge sur les emballages de tétines Natural Response ?
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Pourquoi y a-t-il deux modèles différents de biberons en verre Philips Avent ?
Qu'est-ce qui fait la solidité des biberons en verre Philips Avent ?
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