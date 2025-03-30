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Utilisation du tire-lait électrique mains libres Philips Avent

Pour tirer votre lait de manière efficace, sûre et confortable, il est indispensable d'apprendre à assembler et à utiliser correctement votre tire-lait électrique mains libres Philips.

Nos outils pratiques et nos tutoriels vidéo vous aideront pas à pas, de l'assemblage du tire-lait au tirage du lait, sans oublier le nettoyage et les conseils pour choisir la bonne taille.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF539/62, SCF442/62, SCF556/62. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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