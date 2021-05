Un complément en fer peut s'avérer nécessaire si vous en manquez. Il contribuera à réduire votre fatigue. Parmi les aliments riches en fer figurent la viande rouge, les céréales enrichies, le jaune d'œuf bien cuit et les légumes verts à feuilles. La vitamine C aide le corps à absorber le fer provenant des œufs, des légumes et des céréales. Cette vitamine est présente dans les pommes de terre, les agrumes, les tomates et les poivrons.