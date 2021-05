Le guide efficace d'allaitement au biberon pour les parents

Étiquetez les contenants de lait pour voir facilement lequel expire et quand

Minimisez le désordre et les efforts dans la cuisine grâce à un stérilisateur électrique à vapeur pour biberons

Utilisez votre stérilisateur à biberons pour stériliser les suces, les tire-lait et les anneaux de dentition aussi

Évitez les efforts et préservez la qualité de votre lait en utilisant un chauffe-biberon pour le décongeler et le réchauffer doucement et uniformément