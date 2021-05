Les trois écoute-bébés

Il y a trois choses principales dont il faut tenir compte quand vous cherchez le meilleur écoute-bébé pour vous.

Écoute-bébé – écoutez votre bébé et répondez-lui de partout, sur n'importe quel appareil intelligent

Écoute-bébé vidéo – écoutez votre bébé et jetez-lui un coup d'œil grâce à un écran haute résolution, de jour comme de nuit

Écoute-bébé audio – écoutez votre bébé et répondez-lui grâce à une connexion privée et sécuritaire

Trouvez un écoute-bébé qui convient à votre style de vie

Trouver le meilleur écoute-bébé dépend de vos besoins uniques, il n'y a donc pas de bon ou de mauvais choix ici. Vous trouverez plus bas plus de détails sur la façon dont chaque écoute-bébé peut convenir à votre style de vie.

Écoute-bébé pour téléphone intelligent

Êtes-vous une mère ou un père accro à la haute technologie? Ou désirez-vous simplement savoir que vous pouvez jeter un coup d'œil à votre bébé, peu importe où vous êtes? Un écoute-bébé pour téléphone intelligent vous offre la tranquillité d'esprit, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, en vous laissant regarder et écouter votre bébé à partir de n'importe quel appareil intelligent. Il s'agit aussi de votre option la plus personnalisable et polyvalente : elle permet à plus d'une personne de surveiller le bébé de façon sécuritaire sur d'autres appareils intelligents, de prendre des photos et de vérifier la température et le taux d'humidité de la pièce.

L'écoute-bébé Philips Avent se connecte à uGrow. Votre application va conserver toutes les lectures des données climatiques de votre pièce et peut vous aider à découvrir l'influence qu'elles ont sur les habitudes de sommeil de votre bébé.

Écoute-bébé recommandé pour: les parents qui se sentent habilités par la connaissance et désirent se sentir connectés à leur bébé, peu importe où ils sont.

Écoute-bébé vidéo

Un écoute-bébé vidéo est une autre façon de jeter un coup d'œil au bébé et de l'écouter sans le déranger. En utilisant la caméra (unité du bébé) et l'écran vidéo (unité du parent), vous pouvez vous servir d'une connexion privée sécuritaire pour vérifier s'il est temps de lui donner un autre boire, ou s'il s'agit d'une fausse alarme. Tout comme l'écoute-bébé pour téléphone intelligent, il est aussi possible de surveiller la température et le taux d'humidité de la pièce, d'écouter et de parler, et de faire jouer des berceuses.



Écoute-bébé recommandé pour: les parents qui ne peuvent résister à jeter un coup d'œil au bébé

Écoute-bébé audio

Un écoute-bébé audio, comme vous l'avez probablement deviné, est une option avec son seulement. Obtenez cette sérénité supplémentaire en écoutant les gargouillis de votre bébé et le bruit de ses mouvements grâce au transmetteur, faites jouer des berceuses et répondez-lui. Notre écoute-bébé audio vous permet de régler la sensibilité du micro de façon à ce que seulement certains niveaux de bruits soient entendus. Vous pouvez assourdir les berceuses, mais être sûrs d'entendre votre bébé quand il a besoin de vous.



Écoute-bébé recommandé pour: les parents qui tendent à penser que moins c'est mieux, ou qui préfèrent les indices audio plutôt que les indices visuels.

Peu importe l'écoute-bébé que vous choisissez, avoir une paire d'yeux ou d'oreilles supplémentaire pour voir et écouter votre enfant, de façon privée et sécuritaire, vous donne la tranquillité d'esprit et la chance de vous détendre pendant qu'il se repose.

