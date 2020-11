Durée de vie garantie de 12 ans

Remplacez vos ampoules de voiture standard par des ampoules à DEL longue durée Vision de Philips. Elles s’insèrent directement dans le culot des ampoules à incandescence. De plus, elles résistent aux chaleurs et aux vibrations intenses. Enfin, elles sont conçues pour durer plus longtemps que votre voiture!