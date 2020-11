Les ampoules de Philips pour voiture sont composées de verre de quartz haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et aux températures extrêmes, éliminant ainsi les risques d’explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) résistent aux chocs thermiques les plus violents. Du fait de leurs pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV peuvent produire un faisceau lumineux plus puissant.