Le boîtier antimicrobien empêche activement l'apparition de bactéries

Les microbes sont devenus un problème crucial dans les hôpitaux et les environnements cliniques partout dans le monde car ils peuvent causer des infections mettant en danger la vie des patients. Les téléviseurs Philips CareSuite relèvent le défi grâce à l'utilisation dans le matériau de son boîtier d'un additif antimicrobien conforme JIS Z2801, ce qui en fait un élément à part entière du boîtier. Votre bien-être et celui de vos patients sont désormais assurés par ce bouclier de protection qui empêche la prolifération des micro-organismes les plus courants comme « Staphylococcus aureus » (gastroentérite), « Escherichia coli » (E. coli) et « Klebsiella » (pneumonie), par exemple.