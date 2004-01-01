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43HFL6214U Téléviseur professionnel
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Les écrans professionnels Philips Android sont rapides, polyvalents et d'une navigation facile. Ils sont optimisés pour les applications Android natives, et permettent l'installation directe d'applications Web. Grâce aux mises à jour automatiques, les applications restent actualisées.
Permet un affichage sans fil instantané et sécurisé de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), avec une résolution jusqu'à 4K. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.
Un accès total à l'ensemble du Google Play Store vous permet d'ajouter facilement des applications, des jeux, de la musique, des films et bien plus encore à votre écran professionnel Philips. De nouveaux outils professionnels et des options de divertissement supplémentaires sont ajoutés quotidiennement au catalogue, ce qui vous permet d'accéder en permanence aux dernières tendances mondiales.
Votre Philips MediaSuite présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la présence de votre marque.
Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos écrans professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des écrans que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau afin de personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre d'écrans que vous gérez.
Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que les mises à jour du logiciel et des paramètres, ainsi que le suivi de l'état des écrans. Que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs, CMND & Control facilite la gestion de votre parc.
Réservez un accueil chaleureux à vos clients. CMND & Check-in vous permet d'utiliser des informations spécifiques telles que la langue du client pour créer une expérience personnalisée, qu'il s'agisse d'ajouter une touche personnelle à l'intention d'un hôte, de simplifier le processus de facturation, ou de proposer différentes offres de chaînes.
L'accès à Netflix intégré facilite, accélère et simplifie le visionnage des derniers films et contenus sur votre compte. Aucun lecteur externe ni boîtier satellite n'est nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser les installations, le tout avec un style moderne idéal pour votre établissement. Un bouton Netflix dédié sur la télécommande offre un accès instantané pratique. Les conditions générales s'appliquent à l'activation de Netflix.
Profitez de la commande vocale et de réponses plus rapides avec la télécommande compatible Assistant Google™ en option (22AV2025B/00). Ouvrez YouTube. Augmentez le volume. Écoutez vos chansons préférées et obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, telles que la météo, l'agenda des sorties, ou même des traductions orales, en un instant. Avec l'Assistant Google™, les possibilités sont infinies.
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