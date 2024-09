Système de rangement du câble intégré

Les écrans LED Philips Public série 5000 sont équipés d'un système intégré de gestion des câbles, pour des câbles d'alimentation et de données bien rangés. En parallèle, les boîtiers sont reliés en série, tant pour la transmission des données que pour l'alimentation, grâce à un module PPDS carte à carte unique et à la conception des connexions des boîtiers. Résultat : moins d'encombrement et une installation plus rapide.