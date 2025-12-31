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Signage SolutionsÉcran Q-Line

50BDL3050Q/00

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Avec sa résolution extraordinaire, l'écran UHD Android Q-line captive le public comme jamais. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'équipement, pour une superbe qualité d'image. Affichez en toute simplicité des contenus locaux et en ligne.
Voir tous les avantages

Écran 18/7 simple, intelligent et ultranet.

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  • 50"

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

  • Ultra HD

Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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