Installez et gérez des applications à distance avec AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos écrans professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des écrans que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau afin de personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre d'écrans que vous gérez.